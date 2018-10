LA Dodgers opnieuw naar finale World Series

De ploeg treft Boston Red Sox in de World Series, met de Nederlandse international Xander Bogaerts in de gelederen. Bij de Dodgers staat de Antilliaan Kenley Jansen onder contract. ,,Het was vanaf het begin een zwaarder seizoen dan vorig jaar’', zei Jansen. ,,Daarom voelt het bereiken van de World Series nog beter.’’



Vorig jaar stonden de Dodgers ook al in de finale van de World Series, waarin Houston Astros te sterk bleek. Die ploeg werd deze week uitgeschakeld door de Red Sox. De Dodgers veroverden voor het laatst in 1988 de titel, voor Boston is het vijf jaar geleden.