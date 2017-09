Laat Monza 2017 het einde zijn van de gridstraf

BlogOnze verslaggever Arjan Schouten volgt het Formule 1-circuit op de voet. In blogs meldt hij wat hem verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

Nee. Ook Max Verstappen begreep het niet helemaal meer, die startgrid, na een miljoenmiljard uitgedeelde gridstraffen. ,,Kom je hier dit weekend in. Denk je als negentiende te mogen starten. En sta je bij de start opeens dertiende", klonk het zelfs uit zijn mond een beetje ongelovig. Teambaas Christian Horner was net als de halve wereld net voor de start zelfs nog even in de war, of die dertiende plaats wel of niet een twaalfde werd, omdat ook Sergio Pérez als negende coureur nog een gridstrafje van vijf posities kreeg. Maar nee, die bleef voor Verstappen.

Twintig auto’s reden er in Italië. En slechts drie coureurs starten op de plek, waar ze gisteren in de kwalificatie ook eindigden. Lewis Hamilton, die op poleposition bleef. De gecrashte Romain Grosjean, die zich niet kwalificeerde en dus ook helemaal achteraan moest starten. En Carlos Sainz, die na een wonderlijk potje boompje-verwissel en lekker schudden met straffen, zowaar weer op de in de kwalificatie door hem opgeëiste plaats 15 belandde.

Twintig posities op de startgrid slechts. En hoeveel plaatsen straf er in totaal werd uitgedeeld? 150 posities. Want dit is Formule 1. En daar kan alles. Niet dat iemand het nog snapt, maar als de FIA het nog maar begrijpt. Lekker houden zo, want we doen dit al jaren.

Quote Ik zou de teams een boete geven. Of de leveranciers Max Verstappen