Laatste serieuze WK-test voor Van der Poel in Primus Classic

Morgen wordt in België de Primus Classic verreden, met afstand de interessantste Vlaamse eendagskoers van het najaar. Voor Mathieu van der Poel is het de laatste serieuze test op weg naar het WK in Yorkshire.

Hij heeft het er natuurlijk zelf een beetje naar gemaakt. Met zijn 11 overwinningen in de 27 wedstrijden waaraan hij dit jaar deelnam - absurde cijfers voor een wielrenner - is Mathieu van der Poel volgende week zondag de topfavoriet bij het WK. Volgens veel landgenoten hoeft de 24-jarige Nederlander in Yorkshire eigenlijk alleen nog maar aan de start te verschijnen om zich te verzekeren van de regenboogtrui. Zo makkelijk is natuurlijk allemaal niet, maar ja, hij heeft het er dus zelf een beetje naar gemaakt.

In de Primus Classic krijgt Van der Poel de kans om zijn bizarre cijfers nog wat op te vijzelen. Om met een nóg imponerender palmares naar Engeland af te reizen. Maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zelfs voor een buitenaards fenomeen als ‘MvdP’. De eendaagse wedstrijd in Vlaanderen, een zogeheten 1.HC-koers, kent namelijk een sterk deelnemersveld. Van der Poel is niet de enige WK-favoriet die er acte de présence zal geven.

Sprinterskoers?

Laten we de koers eerst even onder de loep nemen. Wat voor wedstrijd kunnen we morgen verwachten? De Primus Classic is een vrij typische Vlaamse koers. Een geaccidenteerd terrein dus, zonder dat de echte klimvezels aangesproken dienen te worden. In totaal zijn er vijftien klimmetjes te bedwingen, luisterend naar namen als Ten Bosse, Holstheide en Hulstbergstraat. Dat zijn namen die we kennen uit wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl, maar het is ook weer niet het allerzwaarste geschut dat het glooiende Vlaamse land te bieden heeft. Bovendien ligt de laatste hindernis op 17 kilometer van de finish, dus zonder al te veel fantasie zou je de Primus Classic gerust een sprinterskoers kunnen noemen.

Op de erelijst van de Primus Classic, die vóór 2015 door het leven ging als de GP Impanis-Van Petegem en in een nog grijzer verleden de GP Impanis heette, prijken dan ook veel rappe mannen. André Greipel won de wedstrijd in 2012, Fernando Gaviria in 2016 en Matteo Trentin in 2017. Vorig jaar waren de bloemen voor Nederlander Taco van der Hoorn, die de snelste bleek van een vijftal dat uit de greep van het peloton wist te blijven.

Groenewegen, Sagan, Van Avermaet

Als we de concurrenten van Van der Poel voor morgen willen aanwijzen, is het dus verstandig om te kijken naar de mannen met de dikke dijen. Naar de sprinters dus. En dan komen we al gauw drie landgenoten tegen: Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Cees Bol. Maar ook de Duitse spurtbom Pascal Ackermann is op menig lijstje te vinden. Daarnaast kunnen we erop rekenen dat de pure klasbakken Peter Sagan en Greg van Avermaet in de Primus Classic zullen meedoen om de bloemen.



Maar hoe indrukwekkend die namen ook klinken, de echte topfavoriet rijdt morgen dus in het shirt van Correndon-Circus en luistert naar de naam Mathieu van der Poel. De man die in 2019 al de ene mond na de andere liet openvallen, kan in de Primus Classic beginnen aan de eindsprint van zijn weergaloze wegseizoen. Een sprint die misschien wel eindigt in de regenboogtrui.