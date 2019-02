Lacazette krijgt schorsing na forse elleboogstoot en mist duels met Stade Rennes

Vanmarcke pakt in Haut-Var eerste zege sinds 2016

17:44 Sep Vanmarcke heeft in de Ronde van Haut-Var zijn eerste zege sinds 2016 geboekt. De 30-jarige Belg van EF Education First won in Mandelieu-la-Napoule de eerste van drie etappes in de Zuid-Franse rittenkoers voor de Fransman Julien El Farès en de Italiaan Giulio Ciccone.