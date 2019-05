Lachen met assistent-bondscoach Arjan Veurink, Marije rent in de regen

LIVE | Bekijk persconfe­ren­tie Koeman over Nations Lea­gue-du­el met Engeland

14:04 Om 14.00 uur houdt Ronald Koeman in Zeist de laatste persconferentie voordat het Nederlands elftal afreist naar Portugal voor de Nations League. Oranje neemt het in Portugal op 6 juni op tegen Engeland in de halve finale. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Zwitserland.