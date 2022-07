Lampaert dolblij en verbaasd na overwinning: ‘Ben maar een boerenzoon uit België’

Lampaert kon niet geloven dat hij de snelste was vandaag: ,,Mijn hoofd explodeert. Ik heb de beste renners ter wereld verslagen. Ik ben gewoon een boerenzoon uit België. Dit had ik nooit verwacht.”

,,Ik kan dit niet geloven. Ik wist dat ik goed was, maar dat ik dit zou doen. Hier had ik nooit van durven dromen, maar nu heb ik het gedaan”, zei hij met tranen in zijn ogen, nadat hij lang in de hotseat had gezeten.