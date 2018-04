Lance Armstrong schikt met Amerikaanse overheid

In de zaak die voormalig ploeggenoot Floyd Landis en de Amerikaanse overheid hebben aangespannen met Lance Armstrong is een schikking getroffen. Armstrong betaalt de overheid een bedrag van vier miljoen euro.

In dezelfde zaak wordt Landis schadeloos gesteld voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. De 42-jarige ex-renner van onder andere US Postal en Phonak spande de zaak in 2010 aan.

Na de dopingbekentenis van Armstrong bij Oprah Winfrey in 2013 kwam de zaak in een stroomversnelling. Daarna moest de Amerikaan zijn zeven zeges in de Tour de France inleveren.

,,Terwijl ik geloof dat de rechtszaak tegen mij oneerlijk was, en ik veel geld heb gespendeerd om het op te lossen, heb ik sinds 2013 geprobeerd de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor mijn fouten en ongepast gedrag'', zegt Armstrong. ,,Het shirt dragen van US Postal Service vervulde mij altijd met trots en dat betekent veel voor mij.''

Armstrong komt genadig uit de zaak. De overheid had het twintigvoudige bedrag geëist in de zaak. Zij verwijten Armstrong dat hij sponsorgeld van US Postal Service op zijn bankrekening kreeg terwijl hij koerste onder invloed van doping.