Lance Stroll krijgt gridstraf van drie plekken na crash met Nicholas Latifi, diskwalificatie Alexander Albon

video Hockey­sters na 26 interlands weer eens onderuit, maar met verzwakt team in India

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste nederlaag geleden in de Pro League. India was vrijdag in Bhubaneswar met 2-1 te sterk voor het team van interim-bondscoach Jamilon Mülders. Beide landen staan zaterdag opnieuw tegenover elkaar. Het was voor Nederland de eerste nederlaag na een serie van 26 interlands met zeges of gelijke spelen.

8 april