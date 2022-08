Lando Norris snoeihard voor teamgenoot: ‘Als iemand niet presteert, hoef je geen sympathie te hebben’

,,Waarschijnlijk vinden mensen het niet leuk dat ik dit zeg”, zei Norris op een persconferentie bij de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps. De 22-jarige Brit voegde daaraan toe zich alleen op zijn eigen prestaties te focussen en geen taak te zien in het coachen van andere coureurs. ,,Het is dus moeilijk als mensen gaan verwachten dat het mijn taak is om ook allemaal van dat soort andere dingen te gaan doen.”

De Brit staat dit seizoen na dertien races op 76 punten, Ricciardo op slechts 19. Norris blijft bij McLaren en de verwachting is dat de Australiër Oscar Piastri in 2023 het stoeltje van Ricciardo overneemt. Het contract van de Australiër bij McLaren liep nog een jaar, maar dat is met wederzijdse instemming voortijdig beëindigd. Het is nog onduidelijk of de oud-teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull voor volgend jaar een ander team in de Formule 1 weet te vinden.