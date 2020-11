Langeveld (35) plakt er nog een jaartje aan vast bij EF Pro Cycling

Op naar de 200? Ramos na korte invalbeurt naast Buffon, record van Hassan is in zicht

0:13 Sergio Ramos viel vanavond bij Nederland - Spanje (1-1) pas in de 85ste minuut in. De Spaanse bondscoach Luis Enrique werkt daarbij duidelijk mee in de missie van de 34-jarige aanvoerder van Real Madrid en Spanje: de speler met de meeste interlands worden. Ramos is goed op weg.