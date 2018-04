Langeveld kijkt met zoete herinnering uit naar Roubaix

De magie van de perfecte omhaal

10:08 Cristiano Ronaldo had nog maar net afgedrukt voor zijn wonderdoelpunt in Turijn, of Stan Collymore verstuurde thuis in Engeland al een lyrische tweet. ‘Fantastische overhead kick van Ronaldo’, schreef de oud-spits van Liverpool en het Engelse elftal. ‘In 40 jaar tijd alleen een betere uitvoering gezien van Trevor Sinclair voor Queens Park Rangers. En van Marco van Basten bij Ajax’.