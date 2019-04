Langeveld: Zelden zulke goede benen gehad

Jum­bo-Vis­ma baalt: ‘Van Aert reed 30 kilometer op kapotte fiets’

19:07 Een gemiste kans, ploegleiders van Jumbo-Visma waren het er in Roubaix over eens. Hun kopman Wout van Aert had de benen om een hoofdrol te vervullen in Parijs-Roubaix, maar een aaneenschakeling van pech zorgde ervoor dat de Belg de eerste was in een kopgroep van zes die moest afhaken.