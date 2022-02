Langste tiebreak ooit: Reilly Opelka troeft John Isner af na 46 punten

De als tweede geplaatste Opelka benutte zijn achtste wedstrijdpunt door met zijn backhand Isner te passeren in een van de schaarse rally’s in het duel der servicekanonnen. Het eindigde een serie van 26 punten die direct uit de opslag ontstonden.

Isner, die 21 aces sloeg, had in de tweede tiebreak tien setpoints, maar liet ook bij een 9-8-voorsprong op zijn eigen opslag de kans onbenut. In 2010 was Isner al onderdeel van de langste partij in de geschiedenis van het tennis. Toen wist hij op Wimbledon na 11 uur en 5 minuten de Fransman Nicolas Mahut te verslaan met 70-68 in de vijfde set. Tegen zijn landgenoot trok hij dus wel aan het kortste eind.