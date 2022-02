Latifi huurde na slotrace Formule 1 beveiligers in: ‘Er hoeft maar één dronken fan te zijn’

,,Het klinkt misschien gek, maar je weet nooit hoe serieus mensen met zoiets zijn”, zei Latifi bij de teampresentatie van zijn renstal Williams. ,,Er hoeft maar één dronken fan te zijn op een vliegveld. Of je komt precies iemand tegen die een slechte dag heeft, onder invloed is of een extreme mening heeft. Helaas is dat de realiteit in de wereld waarin we leven. Toen ik na de race in Abu Dhabi in Londen was, had ik beveiliging bij me toen ik met mijn vriendin naar Winter Wonderland ging in Hyde Park.”