Lauda: Tijdstraf voor Vettel was veel te mild

,,Dat Vettel slechts vijf seconden krijgt is een enorme fout. Ik begrijp dat helemaal niet", zegt Lauda tegen het Britse Sky Sports. ,,Ze hadden hem meer tijd kunnen geven. Vijf seconden is niets. Hij verknalt de race voor Valtteri en voor zichzelf."



Lewis Hamilton viel zijn baas bij tijdens de persconferentie. ,,Het is teleurstellend, want we hadden een goede kans om een 1-2 te behalen vandaag. Als iemand je race zo verpest en dan een tikje op zijn hand krijgt... Eigenlijk zouden ze niet meer zover terug mogen komen en zelfs voor je finishen."