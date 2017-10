Lauda vindt beslissing belachelijk: 'Dit is de slechtste beslissing ooit'

Verstappen: Altijd één mongool van een steward die zo beslist

0:02 Max Verstappen was na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten pislink nadat zijn derde plek werd afgenomen. Bij Ziggo Sport sprak de Nederlander zich ongekend hard uit tegen de steward. ,,Het is altijd een mongool van een steward die zo beslist. Dat was vorig jaar in Mexico ook al zo."