Lauda vindt beslissing belachelijk: 'Dit was een prima inhaalactie'

Met deze heerlijke inhaalactie duikelde Verstappen van podium

23:27 Een heerlijke inhaalmanoeuvre van Max Verstappen in de laatste ronde van de Grand-Prix van de Verenigde Staten. Met vier banden op de kerbs van de laatste bochtencombinatie pakte hij Kimi Räikkönen en dat leverde de derde plaats op in Austin. Althans, dat dacht Verstappen want even later kreeg hij te horen dat hij tijdstraf had gekregen voor deze inhaalactie. ,,This is bulshitt. Sorry. This sucks'', twitterde zijn vader. Wat vindt u?