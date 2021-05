Laureus Award uitgereikt: Van der Breggen legt het af tegen Osaka

In Het Wiel Mollema blij met rentree Groenewe­gen: ‘Zijn straf was te zwaar’

5 mei Dylan Groenewegen keert zaterdag na een schorsing van negen maanden terug in het peloton. De sprinter van Jumbo-Visma verschijnt in Turijn aan de start van de 104e editie van de Giro d’Italia. Bauke Mollema is dolblij met zijn terugkeer.