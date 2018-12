Lavreysen de beste op de sprint in Londen

Hockey­coach Caldas na verloren WK-finale: ‘Nederland op kaart gezet’

18:39 Max Caldas was zondag na de verloren finale van het wereldkampioenschap hockey tegen België niet alleen maar ontevreden. De Argentijnse bondscoach van Oranje vindt dat zijn team goed hockey heeft laten zien in India. ,,Ik ben enorm trots op hoe we gespeeld hebben. We hebben het publiek vermaakt en Nederland met ons hockey op de kaart gezet’', zei hij tegen de NOS.