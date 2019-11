Lavreysen klopt Hoogland ook in Glasgow

Vorige week in Minsk namen de Nederlandse sprinters het ook tegen elkaar op in de finale, toen won Lavreysen in drie heats. De 22-jarige Brabander verkeert al weken in blakende vorm. Lavreysen was vorige week in de hoofdstad van Wit-Rusland ook de beste op de keirin, het onderdeel waarop hij bij de EK in Apeldoorn de Europese titel had gepakt. In Omnisport moest hij vorige maand de sprinttitel aan Hoogland laten.