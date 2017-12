Lavreysen pakt goud op keirin in wereldbeker

De twintigjarige baanwielrenner bleef in het Canadese Milton de Brit Lewis Oliva en de Duitser Joachim Eilers voor in de finale. Voor Lavreysen is het alweer het tweede goud in de wereldbeker dit seizoen. Drie weken geleden won de Apeldoorner in Manchester goud op de sprint.



Voor Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen was er opnieuw eremetaal op de sprint. Braspennincx moest genoegen nemen met zilver, nadat ze in de finale in twee heats was geklopt door de Duitse regerend wereldkampioene Kristina Vogel. De Duitse had in de halve finales ook Van Riessen al geklopt. De dertigjarige voormalig schaatsster pakte brons door in de beslissingsrace Natasha Hansen uit Nieuw-Zeeland te verslaan.



Nederland doet in Milton alleen mee met de sprintploeg.