Lavreysen simpel naar halve finales WK sprint, Hoogland met iets meer moeite

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlandse medaillekandidaat op dit onderdeel, verloor in de eerste kwartfinalerace van de Rus Michail Jakovlev. Het verschil op de streep was één duizendste seconde. Hij herstelde in de tweede confrontatie het evenwicht en maakte het vervolgens in de beslissende barrage sterk af. Op weg naar een Nederlands onderonsje om het goud moet Hoogland de Duitser Stefan Bötticher verslaan.

Lavreysen maakte zaterdag indruk en liet zien te azen op zijn derde titel in het noorden van Frankrijk, na het succes op de teamsprint en de keirin. Rayan probeerde hem in de kwartfinale eerst te verrassen met nog een ronde te gaan, maar zag de Nederlander al in de laatste bocht langszij komen en gemakkelijk winnen. In de herkansing was hij volstrekt kansloos en gaf de strijd al ver voor de finish op.



Voor Hoogland stond er in de kwartfinale meer druk op, nadat de finishfoto van de eerste rit op millimeters in het voordeel van Jakovlev had beslist. Veel hoop op een medaille kreeg de Rus echter niet. Hoogland bracht de stand met machtsvertoon op 1-1 en verzaakte niet toen zijn opponent de gok waagde en er in de beslissende race een sprint van twee volle ronden van maakte. In de laatste bocht gaf hij zich al gewonnen.