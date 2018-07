LeBron opent schooltje voor kansarme kinderen

De 'I Promise School' biedt plaats aan 240 risicokinderen. ,,We willen ze alles bieden", glunderde LeBron bij de opening van de school. ,,Alles en meer. Dus dit gaat veel voor me betekenen."



De NBA-ster groeide zelf op in een arm gezin in Akron. Hij miste 83 dagen in groep 6 omdat zijn ouders zich geen auto konden veroorloven. Het jaar erop begon hij met basketballen. ,,School betekende niets voor me. Het waren slechts een hoop lege dagen, lege nachten en een toekomstloze gedachtegang", zei James over zijn eigen schooltijd. ,,Het was een mentale uitdaging. Geen enkel kind van 8, 9 jaar zou die stress moeten ervaren. Ik weet precies wat ze doormaken."



De I Promise School biedt behalve onderwijs aan alle studenten een fiets, maaltijden, mentale begeleiding, familie-ondersteuning en hulp bij het zoeken van een baan. Bekijk hieronder een fotoserie van de opening.