Leclerc één na jongste polesitter, Verstappen vijfde

Door Arjan Schouten



Pas 21 jaar, 5 maanden en 15 dagen oud is Charles Leclerc, als hij morgen voor het eerst van pole position vertrekt in Bahrein. Net geen record voor de Monegask van Ferrari. Die eer blijft bij zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die in 2008 in Italië pas 21 jaar, 2 maanden en 11 dagen oud was toen hij voor het eerst vooraan mocht vertrekken bij een Grand Prix. Maar op de ultieme ronde van zijn nieuwe teamgenoot had hij in de kwalificatie van de GP van Bahrein vanavond geen passend antwoord.



In 1.27,958 reed Leclerc in een eerste poging in Q3 al exact de tijd waar Vettel een jaar terug mee pole pakte. Vettel gooide alles op één poging, maar bleef er in 1.28,160 net achter. Leclerc, die toen al zeker was van pole, maakte het karwei in stijl af door in zijn ultieme ronde zelf nog te verbeteren naar 1.27,866.