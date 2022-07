Leclerc: ‘Ik denk dat ik een fout heb gemaakt’

Lorena Wiebes verkast naar SD/Worx ondanks doorlopend contract bij Team DSM

Ze is de snelste. Met afstand. Dit seizoen alleen al won ze vijftien keer. Sprints van een volledig peloton, sprints van een uitgedund groepje, sprints op het vlakke, sprints bergop. Als er vandaag op de Champs-Elysées één favoriete is om de eerste gele trui te pakken in de Tour des Femmes, dan is het Lorena Wiebes.

14:30