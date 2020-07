Leclerc na tweede plek: ‘Dit voelt als een overwinning’

,,Ik ben extreem blij”, zegt Leclerc. ,,Dit had ik ook niet verwacht. Een fijne verrassing. Ik denk dat we vandaag alles perfect hebben gedaan. Maar natuurlijk hadden we ook een beetje mazzel door de straf voor Lewis Hamilton en een paar crashes. We moesten elke mogelijkheid aangrijpen en dat hebben we gedaan. Eigenlijk hadden we niet te snelheid om op deze plek te finishen. We hebben nog veel werk te verrichten.”