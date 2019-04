Leerdam en De Jong naar Reggeborgh

ATP Barcelona Nadal blijft zoeken naar vorm op ‘zijn’ gravel

18:05 Rafael Nadal worstelt met zijn vorm op zijn geliefde gravel. Na zijn verrassende uitschakeling in Monte Carlo, kwam de Spanjaard bij zijn eerste optreden in Barcelona met de schrik vrij tegen Leonardo Mayer uit Argentinië. Pas in de derde set was de als eerste geplaatste Nadal duidelijk de betere speler: 6-7 (7) 6-4 6-2.