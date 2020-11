Leerdam en Kok sterker door onderlinge strijd: ‘Die adrenaline is je motor’

Podium volledig Nederlands Brand verslaat Alvarado in wereldbe­ker­cross Tabor, Vanthouren­hout juicht bij mannen

29 november Lucinda Brand heeft haar uitstekende vorm van de laatste weken meegenomen naar Tsjechië. De 31-jarige Nederlandse was in de eerste wereldbekercross van het seizoen, in Tabor, de sterkste, voor landgenote en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Met Denise Betsema (derde) en Annemarie Worst (vijfde) deden nog meer Nederlandse rensters mee in de top.