Leerdam haalt uit met goud en toptijd op 1000 meter

Djokovic leidt Servië naar eindzege in eerste editie ATP Cup

15:16 Servische tennissers hebben in Sydney de eerste editie van de ATP Cup gewonnen. Novak Djokovic leidde zijn land met twee overwinningen in de finale tegen Spanje naar de eindzege in het nieuwe landentoernooi. De nummer 2 van de wereld versloeg eerst Rafael Nadal met 6-2 7-6 (4) en zegevierde daarna met Viktor Troicki in het afsluitende dubbel.