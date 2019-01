Leerdam na twee zeges afgetekend aan kop

Judoka Smink pakt brons in Tel Aviv

18:05 Judoka Jesper Smink heeft brons gepakt in de klasse tot 90 kilogram op de Grand Prix in Tel Aviv. De 21-jarige Smink versloeg zijn één jaar oudere landgenoot Bas van Empelen in de partij om het brons. Van Empelen kreeg vlak voor het verstrijken van de tijd zijn derde straf, waardoor het brons naar Smink ging.