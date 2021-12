Leerdam pakt eerste olympische ticket, Wüst in wachtkamer, domper Ter Mors

Onzeker­heid over deelname Djokovic aan Australian Open neemt toe: ‘Novak blijft voorlopig in eigen land’

Novak Djokovic neemt vrijwel zeker niet deel aan het toernooi om de ATP Cup, dat kort voor de Australian Open wordt gehouden. ,,Dat is voor 99 procent zeker”, zo laat zijn management weten in Servische media. ,,Novak blijft voorlopig in eigen land trainen.”

25 december