Leerdam pakt Europese sprinttitel na ijzersterke 1000 meter, brons voor Kok

EK Allround Roest kan Europese allroundti­tel ruiken na winst op 1500 meter

13:05 Patrick Roest heeft zijn favorietenrol bij het EK allround bevestigd. De Nederlander won de 1500 meter overtuigend (1.45.53) en gaat later vanmiddag met een voorsprong van ruim 21 seconden op naaste belager Sverre Lunde Pedersen de slotafstand, de 10.000 meter, in. Marcel Bosker staat derde in het klassement, op ruim 28 seconden van landgenoot Roest.