Leerdam schudt het hoofd en wordt vierde op 500 meter, Kok tweede

Kanshebber Jutta Leerdam moest genoegen nemen met de vierde plek. De Nederlands sprintkampioene op de vierkamp had een matige start en kwam ook de laatste binnenbocht niet soepel door. Met een tijd van 37,70 hield ze de schade nog enigszins beperkt.



Jorien ter Mors, de vervangster van shorttrackkampioene Suzanne Schulting, reed met 38,08 de zevende tijd.

De sprintsters rijden later op zaterdag nog de eerste 1000 meter. Op die afstand is Leerdam wereldkampioene. Deze afstand is uiteraard te volgen in ons liveblog.