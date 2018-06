Leeuwinnen blijven op WK-koers na klinkende zege

Door Dennis van Bergen



Noord-Ierland - Nederland kabbelt voort, als kort voor rust dan toch dat onvermijdelijke doelpunt valt voor de 'Leeuwinnen'. Lineth Beerensteyn scoort, en nog technisch fraai ook. Het verleidt het plukje meegereisde Oranje-supporters de stadionhit 'het is stil aan de overkant' in te zetten. Cynisch verwijzend naar het betreffende doel, dat omgeven wordt door één gapende leegte. Geen tribune staat er, laat staan toeschouwers. Niks. Alleen een immense berg zand.



Een treffende scéne is het, in het decor van Portadown. Een plaats op veertig kilometer afstand van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Een decor van akelig lege stoelen, een abominabel speelveld en slechts één ploeg die wil voetballen, de Oranje Leeuwinnen. Na een aarzelend begin, waarin Lieke Martens met een schot op de paal gevaarlijk is, lopen die na de 0-1 van Beerensteyn simpel uit via Danielle van de Donk, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse en -de allerbeste vanavond- Jackie Groenen. Zonder daarbij voor heel veel opwinding te zorgen, overigens.



Contrasterende omstandigheden, kortom, afgezet tegen de manier waarop het vrouwenvoetbal in Nederland wordt beleefd. Sinds afgelopen jaar, toen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de EK-titel greep, is de sport nadrukkelijk in opkomst. Inmiddels voetballen een kleine 160.000 meisjes en vrouwen in clubverband. Ondubbelzinnig aangewakkerd door de Oranje leeuwinnen, die komende dinsdag in de wedstrijd tegen Slowakije opnieuw kunnen rekenen op de steun van een uitverkocht stadion. Het Abe Lenstra in dit geval.



Veelzeggend. En logisch misschien ook, gezien de wijze waarop sterren als Martens, Groenen en de gisteren afwezige Vivianne Miedema zich manifesteren. Aanraakbaar, toegankelijk, ontwapenend spontaan. Alsof voetbal voor hen vooral nog hobby is. Al ontkomt ook het vrouwenvoetbal inmiddels niet meer aan het tenenkrommende jargon. Neem Wiegman, die tijdens haar perspraatje in Noord-Ierland de nadruk legt 'op een goede restverdediging'.



Gelukkig voor haar wordt die restverdediging in Portadown amper op de proef gesteld, al komt Oranje voor rust wel goed weg als een handsbal van Anouk Dekker over het hoofd wordt gezien. Vandaar dat de zege voor Nederland even vanzelfsprekend als verdiend is, passend omlijst met het triomfantelijke gejuich na afloop.



De regenboog die lang boven Shamrock Park heeft gecirkeld is dan al lang en breed vertrokken. Zoals ook pot met goud, waarop Oranje zo hoopte, nergens te bekennen is. Door de 2-0 zege van voornaamste concurrent Noorwegen op Ierland, is rechtstreekse WK-kwalificatie nog niet zeker.