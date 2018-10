Leicester heli-crash: Hét ultieme voetbalsprookje krijgt dikke rouwrand

Vlak na het opstijgen en vlakbij het stadion crashte de heli. Bronnen rond de familie van de 60-jarige clubeigenaar bevestigen tegenover de BBC dat Vichai is omgekomen. Wie was Vichai Srivaddhanaprabha? Deze Thaise zakenman heeft volgens Forbes een geschat vermogen van - schrik niet - zo’n 5 miljard dollar. In 2010 kocht hij de Engelse club Leicester City. Wat volgt is misschien wel het bijzonderste heldenverhaal in de geschiedenis van het betaald voetbal. Een zakenman in tax free spullen uit Thailand koopt voor 57 miljoen dollar een club. ‘Een onwaarschijnlijke held', betitelt The Independent hem nog.



Toen Vichai de Britse club kocht speelde het in League One, het derde (!) niveau van de Britse voetbalcompetitie. Vergelijk het met onze tweede divisie, waar in Nederland bijvoorbeeld de IJsselmeervogels en Kozakken Boys wekelijks hun opwachting maken. Hét gezicht van de wederopstanding van Leicester was Vichai, als financier van het team dat klom van League One naar de Premier League.