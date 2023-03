Leider Tadej Pogacar heerst in Parijs-Nice: sterker dan David Gaudu en Jonas Vingegaard op lange slotklim

Met video Dick Schreuder vooral blij met manier waarop PEC wint van Willem II

Dick Schreuder is blij met de drie punten van zijn ploeg in Tilburg (2-3). Hij is vooral tevreden over de manier waarop de ploeg speelde in de eerste helft. ,,Maar we maakten het onszelf lastig door de tegentreffers makkelijk weg te geven.”