Leipzig beducht voor zwalkend Liverpool: ‘Kunnen zich volledig richten op de CL’

,,De slechte resultaten hebben ze behaald in de Premier League en niet in de Champions League”, aldus Nagelsmann. ,,Ze hebben de titel afgeschreven en kunnen nu hun volle aandacht op de Champions League richten. Ze zullen zeker proberen alle negativiteit van zich af te schudden.”

Titelverdediger Liverpool verloor de laatste drie wedstrijden in de Premier League en staat inmiddels 13 punten achter koploper Manchester City. ,,De titel kunnen we wel vergeten, die kloof krijgen we niet meer dicht”, zei trainer Jürgen Klopp na de laatste nederlaag, zaterdag tegen Leicester City. Spits Mo Salah voelde zich geroepen maandag de fans toe te spreken via sociale media . ,,We gaan door een moeilijke periode, maar we zijn kampioenen en zullen vechten als kampioenen, tot het bittere einde.”