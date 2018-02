'Leipzig bouwt rookhok in kleedkamer voor Napoli-trainer Sarri'

Schaatsers Oranje: 'We moeten meer trainen op achtervolging'

15:13 Het is Nederland niet gelukt om goud te pakken op de ploegenachtervolging. Zowel de mannen als de vrouwen legden het af tegen de uiteindelijke winnaar. Bij de mannen was dat Noorwegen, dat Nederland in de halve finale klopte en daarna soeverein naar het goud schaatste. De vrouwen waren in de finale duidelijk te zwak voor Japan.