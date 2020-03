Leipzig rekent op fitte Werner tegen Spurs

RB Leipzig rekent morgenavond in de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League op Timo Werner. De topscorer van Leipzig zat zaterdag in de competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg vanwege lichte klachten uit voorzorg op de bank. Werner kwam na een uur nog wel in het veld, maar ook hij kon het verschil niet maken (0-0).