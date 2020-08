Leipzig-trainer Nagelsmann: Paris Saint-Germain was oppermachtig

Paris Saint-Germain leidde bij rust al met 2-0 door treffers van Marquinhos en Ángel Di María. Nagelsmann: ,,We hebben alles geprobeerd. De tweede treffer, kort voor rust, viel vrijwel uit het niets. Toen werd het voor ons haast een onmogelijke opgave. PSG was oppermachtig.”



Leipzig kwam nog niet eerder zo ver. Nagelsmann denkt dat de club over een tijdje met een goed gevoel terugkijkt op deze editie van de Champions League. ,,Het is niet zo dat we een vrije doortocht hadden richting halve finales. We hebben Tottenham Hotspur en Atlético Madrid uitgeschakeld. Dat is niet niks. We moeten ons nu snel richten op het nieuwe seizoen. Het duurt niet lang voordat we alweer onze eerste bekerwedstrijd spelen."