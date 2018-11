Lemoine pakt eerste titel van het seizoen in Toronto

KNVB vraagt UEFA om toestem­ming voor inhaalduel op CL-avond

19:59 Feyenoord tegen VVV zal in geen geval morgenavond al worden overgespeeld. De KNVB en beide clubs ondernemen wel pogingen om dinsdag of woensdag opnieuw te laten aftrappen in de Kuip. De eerste vereiste is dat Feyenoord de problemen met het licht definitief heeft verholpen, iets dat de Rotterdammers vanavond nog niet konden garanderen.