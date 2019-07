Lesley Kerkhove komt bij debuut net tekort

Federer komt tegen onbevangen Harris laat op gang

17:50 In zijn jacht op zijn negende titel op Wimbledon heeft Roger Federer na een stroef begin de tweede ronde bereikt. De Zwitserse nummer twee van de plaatsingslijst, die later dit jaar 38 jaar wordt, versloeg de 22-jarige Zuid-Afrikaanse debutant Lloyd Harris in vier sets, nadat hij de openingsset had ingeleverd: 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.