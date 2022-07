Lesley Pattinama-Kerkhove schrijft toernooi in Portugal op haar naam

Met video Het belang van de Wout-fac­tor in deze Tour de France: ‘Van Aert laat nooit verstek gaan voor de overwinnin­gen’

Winnen in geel, winnen in groen. Wout van Aert kan het allemaal. Dé man voor alle Jumbo-feesten en partijen deze Tour de France. Over het belang van de Wout-factor binnen de ploeg.

9 juli