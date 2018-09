Let op: de Champions League begint vanaf vanavond al om 5 voor 7

De voordelen

• De hele avond voetbal: Voor de echte voetballiefhebber is er natuurlijk niets mooiers dan de hele avond op de bank te liggen en te genieten van topvoetbal uit de Champions League. Vanavond eerst kijken hoe PSV het doet in Camp Nou, om vervolgens om 21.00 uur door te kunnen met Liverpool - Paris Saint-Germain of het zo geliefde schakelprogramma op Ziggo Sport. Morgenavond trapt ook Ajax al om 18.55 uur af tegen AEK Athene. Daarna zijn er met Benfica - Bayern München, Real Madrid - AS Roma, Valencia - Juventus en Manchester City - Olympique Lyon nog genoeg wedstrijden om naar uit te kijken. De liefhebber kan zich van 18.30 uur tot 00.00 uur uitstekend vermaken, als je de voorbeschouwing en samenvattingen ook nog meepakt. Let wel op: vergeet tussendoor niet om even naar het toilet te gaan en af en toe iets lekkers uit de koelkast te pakken. • Kinderen kunnen meer zien: Voor kinderen op de basisschool was de Champions League vaak iets waar ze veel over hoorden, maar weinig van mochten zien. Zo'n wedstrijd om 20.45 uur begon immers toch pas rond of na bedtijd. De wedstrijden om 18.55 uur zijn wat dat betreft een mooie verandering voor de jonge voetballiefhebbers. Lionel Messi vanavond zien spelen tegen Steven Bergwijn, het is ook voor de jonge talentjes in Nederland een mooie motivatie om hard te trainen.

De nadelen

• Discussies aan het thuisfront: Voor voetballiefhebbers met een partner die niets of weinig met voetbal hebben, worden het spannende tijden. Mag jij voortaan op dinsdag en woensdag de hele avond voetbal kijken of zul je toch concessies moeten doen? We geven je vast een tip: sla die Europa League op donderdagavond voorlopig lekker over, zonder de inbreng van Nederlandse clubs. Maak daar een leuke avond van met je partner en/of kinderen. Organiseer een spelletjesavond, of neem ze mee naar de bioscoop. Maar eerst twee avonden genieten van topvoetbal in de Champions League. En mocht je al hebben genoten van de eerste wedstrijd om 18.55 uur, kies dan om 21.00 uur eens voor een goede film of spannende serie. Vermakelijk is de Champions League altijd, maar echt spannend wordt het toch pas in maart.

• Haasten uit werk of na de training: Die wedstrijden om 20.45 uur waren natuurlijk wel handig en zaten bij de meeste liefhebbers aardig ingebakken in hun systeem. Nu moet je soms toch flink haasten uit je werk, zeker als je wedstrijden live gaat zien in de Johan Cruijff Arena of het Philips Stadion. Mensen die op dinsdag- of woensdagavond zelf sporten zullen dit seizoen ook rekening gaan houden met de potjes in de Champions League, zeker als het straks in november buiten slecht weer is en er op tv een mooie wedstrijd te zien zal zijn. Bedenk maar vast een goed excuus om weg te blijven.

• Stadions niet vol: Camp Nou, het gigantische stadion van FC Barcelona, is vanavond slechts voor de helft gevuld. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan het aanvangstijdstip van 18.55 uur, maar het helpt voor de Spanjaarden niet mee. Na een siësta kun je natuurlijk lastig al om 18.00 uur de deur uit bij je baas.