Letitia de Jong wint 500 meter in Thialf

Carlijn Achtereekte, olympisch kampioen op de 3 kilometer, komt in Heerenveen helemaal niet meer in actie. De blikvanger van Team Jumbo heeft al enige tijd last van haar buik. Vrijdag kwam ze op de 1500 meter niet verder dan de twintigste plaats. Daarna besefte Achtereekte dat ze het kwalificatietoernooi in Thialf voor gezien moest houden. Ze hoopt eind december bij de NK afstanden in Heerenveen weer topfit aan de start te verschijnen.