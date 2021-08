Letsch denkt nog na over vervanger geschorste Openda

Fysieke klachten

Oussama Tannane, die in het huidige 5-3-2-systeem ook weleens in de spits speelde, ontbreekt in de selectie. De aanvallende middenvelder is vanwege fysieke klachten thuisgebleven. Hoe groot dat gemis is? ,,Ik houd er niet van om te praten over spelers die er niet zijn”, reageerde Letsch. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het team dat er staat sterk genoeg is.”