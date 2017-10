Lettele verpulvert DFS, ook Wijhe bekert door

Deze landen plaatsten zich voor de play-offs, Slowakije valt af

23:16 Zweden haalde vanavond het felbegeerde ticket voor de play-offs op uit de Arena. Omdat Oranje niet tot een mirakel in staat was (2-0), vechten de Zweden in november met een van de andere beste nummers twee uit wie er volgend jaar naar het WK in Rusland mag. Welke landen plaatsten zich nog meer?