Leuven neemt voetballer die met auto sporthal binnenvloog in genade aan: ‘Hij had een flauwte’

Belgische voetballer die sporthal in vloog had 5 gin tonics gedronken en reed 150 km per uur

Sofian Kiyine, de voetballer van het Belgische OH Leuven die op 30 maart op waanzinnige wijze in een sporthal in Flémalle in de provincie Luik crashte, had op die avond een alcoholgehalte van 1,6 promille en reed met een snelheid van 150 km per uur. Het laatste wat hij zelf herinnerde, was dat hij met 40 km per uur reed.