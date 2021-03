Levensbedreigend paardenvirus de schrik voor topruiters: ‘Dit is de grootste nachtmerrie die er is’

Tsitsipas terug in Nederland: ‘Ik kom hier graag wegens de hagelslag’

1 maart Stefanos Tsitsipas wil deze week op het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn sterke optreden op de Australian Open een passend vervolg geven. De 22-jarige Griek, die naar eigen zeggen graag in Nederland verblijft, won in vier optredens in Rotterdam echter pas één partij. Ook in het dubbelspel wil hij zijn ‘grootste dromen’ laten uitkomen.