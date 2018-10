'Levensreddende' actie met AED Jeroen Zoet blijkt misverstand

UpdateDe Automatische Externe Defibrillator (AED) die zondag het leven redde van een speler van amateurclub v.v. Veendam 1894 blijkt niet het exemplaar te zijn dat PSV-keer Jeroen Zoet enkele dagen eerder had geschonken aan zijn voormalige voetbalclub. Voor het clubbestuur is het om het even. 'Een van de twee apparaten is in ieder geval gebruikt'.

PSV-keeper Jeroen Zoet overhandigde vorige week maandag mede namens PSV, Philips en de Hartstichting een AED aan v.v. Veendam 1894. Het apparaat kreeg een mooi plekje aan een van de buitenmuren van het clubhuis. In dat clubhuis hing al een defibrillator. Het was dát exemplaar dat zondagmorgen het leven redde van een 42-jarige veldspeler van het ZO3-team, zegt clubvoorzitter Theo Wolthuis tegen deze krant.

,,De speler in kwestie was in gesprek met een teamgenoot die last had van zijn hamstring. Op het moment dat het latere slachtoffer knielde om de blessure van dichtbij te bekijken, zakte hij in elkaar en viel achterover."

Quote Ik ben blij dat een van de twee defibrilla­to­ren in ieder geval is gebruikt Theo Wolthuis, voorzitter v.v. Veendam 1894 Een hartstilstand, bleek. Daarna ging het allemaal heel snel, zegt Wolthuis. ,,Een tegenstander begon het slachtoffer te reanimeren, iemand langs de lijn belde 112 en weer een ander sprintte via de open terrasdeuren de kantine in en kwam terug met de AED die daar al jaren hangt. Dankzij het apparaat herstelde het hartritme van het slachtoffer. Dat werd overgebracht naar het ziekenhuis en onderging een operatie. Hij kreeg twee stents in zijn kransslagader. Zijn toestand is nu stabiel."



De bewuste speler wil volgens de clubvoorzitter buiten de publiciteit blijven. Dit vanwege de impact van de hartstilstand. ,,Hij vindt alle media-aandacht voor de door Jeroen Zoet geschonken AED prachtig, ook al redde die defibrillator niet zijn leven."



Het is Wolthuis een raadsel hoe dat verhaal in de wereld is gekomen maar voor het resultaat maakt het niets uit. ,,Ik ben blij dat een van de twee defibrillatoren in ieder geval is gebruikt."

Bestuurslid Edwin Zuur, verantwoordelijk voor het materiaal van de amateurclub, denkt er net zo over. ,,Het belangrijkste is dat er een leven is gered. Voor hetzelfde geld was de door Jeroen Zoet geschonken AED wél gebruikt. Die defibrillator was in dit geval te ver weg van de plek waar hij nodig was, maar is ook meer bedoeld voor de buurt."

Buurtfunctie